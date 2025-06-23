Москвичам обещают в понедельник «скромное лето»

«Скромное лето! В Москве сейчас +12. Небосвод на 100% прикрыт слоисто-кучевыми облаками. Без осадков. Влажность 82%, атмосферное давление 744 мм ртутного столба», — рассказал Тишковец о погодной ситуации в Москве утром в понедельник.