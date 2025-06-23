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Москвичам обещают в понедельник «скромное лето»

В Москве в понедельник, 23 июня, ожидается «скромное лето».

В Москве в понедельник, 23 июня, ожидается «скромное лето». Такой прогноз для москвичей и гостей столицы сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Скромное лето! В Москве сейчас +12. Небосвод на 100% прикрыт слоисто-кучевыми облаками. Без осадков. Влажность 82%, атмосферное давление 744 мм ртутного столба», — рассказал Тишковец о погодной ситуации в Москве утром в понедельник.

В течение дня на погоду в Центральной России будет влиять тыловая часть циклона с центром в междуречье Волги и Дона.

В Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит плюс 17 — плюс 19 градусов.

Ветер подует северо-восточный, восточный со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление повысится до 745 мм ртутного столба.

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