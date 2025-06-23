Прячьте ноутбуки — доставайте свечи: три района Кишинева остались без электричества, публикуем список улиц

В трёх секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества.
Публикуем список адресов.
Ботаника:
- Гика-Водэ, 18, Индепенденцей, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/5A, Валя Кручий, 5, 8, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 14, 16, 16/1−16/10 — частично с 08:50 до 16:00.
Центр:
- Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — частично с 10:00 до 18:00.
- А. Бернардацци, 9999, А. Матеевича, 25−37, 40−54, 41−53, 57−63, 58, Галбена, 1/1, 8, М. Эминеску, 1, 9, 2−6 — частично с 09:00 до 16:00.
Чеканы:
- М. Садовяну, 26/3, М. чел Батрын, 13/2, 13/3, 17, 17a, 17/1, 17/3, 19, 19/1, 21, П. Заднипру, 999 — частично с 08:50 до 16:30.