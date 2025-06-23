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Мединский рассказал об обновлениях в учебнике по истории для российских школьников

Завершена масштабная работа над единым учебником истории для российских школ, техникумов и колледжей. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, подводя итоги работы над проектом.

Единый учебник истории состоит из 16 книг.

Завершена масштабная работа над единым учебником истории для российских школ, техникумов и колледжей. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, подводя итоги работы над проектом.

«Учебник будет постоянно дополняться и совершенствоваться», — написал Мединский в своем telegram-канале. По его словам, создание единого учебника стало возможным благодаря четко поставленным задачам президента России Владимира Путина.

Единый учебник истории состоит из 16 книг, охватывающих ключевые периоды отечественной и мировой истории. В разработке принимали участие ведущие российские историки и педагоги, в том числе академики Александр Чубарьян и Анатолий Торкунов. Особое внимание уделялось сохранению национальной памяти и преемственности поколений. Учебник связан с большим количеством архивных и музейных документов, а также с современными образовательными ресурсами: фильмами, лекциями и интерактивными материалами.

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