«Рухнул мой мир»: вдова Шатунова опубликовала пост в годовщину смерти артиста

Прошло ровно три года с момента внезапной смерти певца Юрия Шатунова, ему было 48 лет. Вдова артиста Светлана Шатунова в понедельник, 23 июня, опубликовала трогательный пост на своей странице в социальных сетях.
— Прошло уже три года, как тебя нет рядом. Три года — как одна бесконечная минута, в которой рухнул мой мир. С той страшной секунды все изменилось — все, кроме моей любви к тебе, — написала вдова.
Она также рассказала, что регулярно пересматривает их семейные альбомы.
— Я захожу в твою студию — в то особенное место, где ты творил свои песни, где музыка жила вместе с тобой… И знаешь, там все еще пахнет тобой. Пахнет жизнью, вдохновением, теплом, — рассказала Светлана Шатунова.
Ранее мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала в суд на вдову солиста коллектива Юрия Шатунова с требованием признать завещание недействительным. До этого суд изменил территориальную подсудность дела, с чем Кузнецова не согласилась и обжаловала решение.
21 января сенатор Айрат Гибатдинов предложил присвоить Юрию Шатунову звание народного артиста России.
Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Исполнитель скончался от обширного инфаркта. Через пять дней артиста кремировали на Троекуровском кладбище: часть праха захоронили в Москве, часть — увезли в Германию.