Аварийных отключений света в Дагестане стало меньше, заявил Меликов

«Прежде всего изменилось то, что у нас стало гораздо меньше аварийных отключений. Я понимаю, что для рядового жителя Дагестана, у которого свет отключается в 30-градусную жару, мои слова ничего не значат. Но, когда мы пытались подобным образом латать дыры, было еще хуже. Теперь мы работаем по программе, и мы уже фиксируем с коллегами из Минэнерго, с коллегами из “Россетей” значительное сокращение количества аварийных отключений, в том числе в горных и отдаленных районах», — сказал РИА Новости Меликов.