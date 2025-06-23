«Крылья Советов» и «Акрон» встретятся дважды — календарь РПЛ на сезон 2025/26

Российская Премьер-Лига официально представила календарь матчей сезона-2025/26, и для болельщиков из Самарской области он выглядит особенно интересно.
Оба тура, стартовый и финальный, будут отмечены напряжёнными региональными противостояниями между самарскими «Крыльями Советов» и тольяттинским «Акроном».
Откроют сезон соперники в период с 18 по 21 июля, причём первая встреча пройдёт на поле «Акрона». А уже 17 мая 2026 года, в заключительном 30-м туре, реванш состоится в Самаре — «Крылья Советов» примут соперника у себя.
Что касается «Акрона», то после старта сезона с матча против «Крыльев», команда отправится на встречи с «Сочи» и «Спартаком».
Наиболее сложным участком для тольяттинцев станет апрель, когда им предстоит провести три матча подряд против московских клубов — «Локомотива», ЦСКА и «Динамо».
Таким образом, сезон обещает быть не только результативным, но и эмоционально заряженным для футбольных фанатов региона.
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