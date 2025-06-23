Бойцы трех подразделений, сформированных из бывших солдат ВСУ, которые перешли в ряды ВС РФ, в Донецке почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости, передает корреспондент РИА Новости.
Бывшие украинские солдаты возложили цветы к мемориальному комплексу «Твоим освободителям, Донбасс» и почтили минутой молчания погибших советских граждан.
По словам добровольца с позывным «Щука», на Украине день начала Великой Отечественной войны почти забыт. А всех, кто сейчас перешел на сторону России, объединяет борьба с национализмом на Украине и понимание того, что русские и украинцы — один народ.
Ранее украинские пленные честно рассказали, почему перешли на сторону России в батальон Богдана Хмельницкого. Многие из них поняли, что киевскому правительству его народ стал не нужен. Украинская власть должна была защищать своих людей, а она их просто бросила.
Также сообщалось, что двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России и передали ВС РФ важную информацию. Это произошло на запорожском направлении.