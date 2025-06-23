Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев созывает горожан на празднование Дня города

В предстоящие выходные,
Торжества начнутся в субботу с парада городского транспорта и спецтехники на Красном проспекте. На площади Пименова перед ГПНТБ развернётся выставка достижений городского хозяйства, где планируется установить гастрономический рекорд — создание уникального арт-объекта из колбасных изделий.
«В предстоящие выходные мы будем отмечать день рождения Новосибирска. Запланировано большое количество праздничных мероприятий. Планируем парад техники на площади Пименова, мероприятия в “Берёзовой роще”, на Михайловской набережной. Приглашаю всех горожан на День города», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Главные события развернутся в воскресенье на Михайловской набережной, где в 12:00 состоится официальное открытие праздника. С 12:30 до 23:00 гостей ждут разнообразные развлекательные программы, конкурсы и выступления.
Особой изюминкой праздника станут концерты с участием белорусской певицы Анны Трубецкой и хедлайнера вечера — Тоси Чайкиной.