Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев созывает горожан на празднование Дня города

«В предстоящие выходные мы будем отмечать день рождения Новосибирска. Запланировано большое количество праздничных мероприятий. Планируем парад техники на площади Пименова, мероприятия в “Берёзовой роще”, на Михайловской набережной. Приглашаю всех горожан на День города», — отметил мэр Максим Кудрявцев.