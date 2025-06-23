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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев созывает горожан на празднование Дня города

Праздничные мероприятия пройдут в «Берёзовой роще» и других популярных городских локациях.

Источник: Om1 Новосибирск

В предстоящие выходные, 28—29 июня, Новосибирск отпразднует своё 132-летие. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, жителей и гостей ждёт насыщенная программа мероприятий под слоганом «Мой Новосибирск меняется».

Торжества начнутся в субботу с парада городского транспорта и спецтехники на Красном проспекте. На площади Пименова перед ГПНТБ развернётся выставка достижений городского хозяйства, где планируется установить гастрономический рекорд — создание уникального арт-объекта из колбасных изделий.

«В предстоящие выходные мы будем отмечать день рождения Новосибирска. Запланировано большое количество праздничных мероприятий. Планируем парад техники на площади Пименова, мероприятия в “Берёзовой роще”, на Михайловской набережной. Приглашаю всех горожан на День города», — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Главные события развернутся в воскресенье на Михайловской набережной, где в 12:00 состоится официальное открытие праздника. С 12:30 до 23:00 гостей ждут разнообразные развлекательные программы, конкурсы и выступления.

Особой изюминкой праздника станут концерты с участием белорусской певицы Анны Трубецкой и хедлайнера вечера — Тоси Чайкиной.