Генерал Алаудинов пригрозил сотрудникам СБУ, что найдет их первым

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к объявившим его в розыск сотрудникам СБУ с предупреждением о том, что он может первым их найти.
Как стало известно РИА Новости, Служба безопасности Украины действительно инициировала розыск замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Алаудинова.
«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется», — цитирует военного агентство.
По его мнению, тот, кто поставил свою подпись под документом об объявлении в розыск, уже сейчас должен задуматься о собственной безопасности. Генерал-лейтенант добавил, что после победы России всех сотрудников СБУ ждет судебное разбирательство.
Алаудинов назвал неизбежной победу Вооруженных сил РФ. После нее к ответственности обязательно будут привлечены все те «умники», которые наивно полагают, что своими розысками могут кого-то испугать, добавил командир спецназа «Ахмат».
Ранее Алаудинов рассказал о планах Запада захватить Курскую АЭС.