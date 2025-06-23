Украинка скинула на работников ТЦК банку с соленьями, чтобы спасти мужчину

Недавно мобилизованный против своей воли украинец разбился в Киеве, выпрыгнув на ходу из автомобиля сотрудников ТЦК. Последние попытались увезти двух мужчин, но во время поездки те выбили стекло и попытались выпрыгнуть из салона. Один из них после падения получил не совместимые с жизнью травмы.