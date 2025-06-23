Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Решить демографический кризис в России можно тремя путями — увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — сказал Федоров.
По его словам, страна сейчас переживает «демографическую осень», после которой не исключено наступление так называемой «зимы», то есть ухудшения демографической ситуации.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступил информационным партнером форума.