ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Керманшахе в Иране

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по объектам военной инфраструктуры в Керманшахе в Иране», — сказано в Telegram-канале израильской армии.
Незадолго до этого в ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля перехватили дрон, запущенный в направлении израильской территории в районе Эйлата. «Беспилотник был перехвачен перед пересечением израильской территории», — отмечается в сообщении.
Днем ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о первом боевом применении баллистической ракеты средней дальности Kheibar Shekan. Этот удар иранские военные назвали частью масштабной операции, в ходе которой Тегеран задействовал около 40 ракет, использующих как твердое, так и жидкое топливо.