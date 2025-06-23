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ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Керманшахе в Иране

ВВС Израиля перехватили беспилотник, запущенный в направлении района Эйлата.

Источник: Комсомольская правда

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по объектам военной инфраструктуры в иранском городе Керманшах. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по объектам военной инфраструктуры в Керманшахе в Иране», — сказано в Telegram-канале израильской армии.

Незадолго до этого в ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля перехватили дрон, запущенный в направлении израильской территории в районе Эйлата. «Беспилотник был перехвачен перед пересечением израильской территории», — отмечается в сообщении.

Днем ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о первом боевом применении баллистической ракеты средней дальности Kheibar Shekan. Этот удар иранские военные назвали частью масштабной операции, в ходе которой Тегеран задействовал около 40 ракет, использующих как твердое, так и жидкое топливо.

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