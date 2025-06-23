В пяти районах Ростовской области за ночь 23 июня уничтожили беспилотники

В ночь с воскресенья на понедельник в пяти районах Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Беспилотники сбили над Миллеровским, Милютинским, Каменским, Боковским и Тарасовским районами. В результате атаки на промышленном предприятии в Каменском районе произошел пожар. На место незамедлительно выехали спасатели. Как сообщил Юрий Слюсарь, никто из работников предприятия не пострадал.
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