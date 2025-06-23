Во Владивостоке встретили первый рейс Juneyao Air из Шанхая

Во Владивостоке торжественно встретили первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Air из Шанхая. Новый регулярный рейс открывает дополнительные возможности для международного авиасообщения и укрепления туристических и деловых связей региона, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«С приходом авиакомпании открылся новый регулярный рейс, а значит, увеличится доступность перелетов из аэропорта Владивосток на динамично развивающемся направлении международного авиасообщения. Это создаст еще больше условий для укрепления туристических и деловых связей региона», — подчеркнул генеральный директор аэропорта Денис Чмутов.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на самолете Airbus 321, время в пути составит 3 часа 30 минут. Таким образом, общее количество рейсов между Владивостоком и Шанхаем увеличится до восьми в неделю. Сейчас по этому маршруту летают российские авиакомпании «Россия» и S7 Airlines.
Juneyao Air — китайская авиакомпания, основанная в 2005 году и базирующаяся в Шанхае, выполняет внутренние и международные рейсы из аэропортов Хунцяо и Пудун.