Во Владивостоке встретили первый рейс Juneyao Air из Шанхая

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на самолете Airbus 321, время в пути составит 3 часа 30 минут. Таким образом, общее количество рейсов между Владивостоком и Шанхаем увеличится до восьми в неделю. Сейчас по этому маршруту летают российские авиакомпании «Россия» и S7 Airlines.