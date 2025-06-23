Расчленителя Коэна оштрафовали за циничный мерч, высмеивающий его же жертву

Как сообщает SHOT, Коэн, отмотавший 10 лет за решёткой, решил подзаработать, торгуя футболками с ядовитыми намёками на своё преступление. Это вызвало бурю возмущения, и Следственный комитет взялся за проверку. Действия блогера оценивали по статье 282 УК РФ, которая карает за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства.
Ещё в 2011 году Коэн во Владивостоке зверски расправился со своей 26-летней девушкой Галиной Колядзинской. Освободившись, он не только запустил мерч с надписями вроде «Мясорубка правосудия» (отсылка к мясорубке, в которой он уничтожал останки) и «It’s all about moon» с кадром с допроса, но и снимал провокационные тиктоки, глумясь над погибшей. В интервью он хвастался, что купается во внимании публики.
Напомним, убийца Виктор Коэн (фамилия при рождении — Половой), расчленивший свою девушку, зарабатывает на мерче с отсылками к этому жуткому преступлению. Житель Владивостока, отсидевший десять лет за кровавую расправу над девушкой, ведёт в соцсетях блог на 30 тысяч человек. Там же он продвигает свой бренд, в «эстетике» которого глумится над своей жертвой.