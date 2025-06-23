Расчленителя Коэна оштрафовали за циничный мерч, высмеивающий его же жертву

Ещё в 2011 году Коэн во Владивостоке зверски расправился со своей 26-летней девушкой Галиной Колядзинской. Освободившись, он не только запустил мерч с надписями вроде «Мясорубка правосудия» (отсылка к мясорубке, в которой он уничтожал останки) и «It’s all about moon» с кадром с допроса, но и снимал провокационные тиктоки, глумясь над погибшей. В интервью он хвастался, что купается во внимании публики.