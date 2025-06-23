В центре Самары восстановят особняк купца Юрина на улице Степана Разина

В Самаре начал свою работу проект, в рамках которого будет восстановлено несколько исторических зданий. Для этого будут привлечены частные средства.
Уже стали известны адреса, которые будут отреставрированы одними из первых. Это «Дом Михаила Юрина», «Дом Арсения Юрина» и «Дом Каткова».
Эти здания уже давно стоят заброшенными, как и многие лругие знаковые особняки Самары. Наш город стал одним из первых, где применяется программа по восстановлению исторических зданий с помощью частных инвестиций.
Уже известно, что «Дом Юрина» на Степана Разина будет превращен в элитный клубный дом с просторными апартаментами.
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