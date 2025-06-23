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Минобороны Беларуси заявило об учении авиации ВВС и ПВО с нанесением авиаударов

Минобороны Беларуси проведет летно-тактическое учение авиации ВВС и войск ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси пройдет летно-тактическое учение с авиацией Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Учение авиации ВВС и войск ПВО будет проходить на территории Беларуси с 23 по 27 июня. В ведомстве уточнили, что в рамках учения будет производиться вывод авиаподразделений из-под условного удара противника, авиаподдержка войск, занятых поиском, блокированием и уничтожением наземного противника, прикрытие истребителями другого рода авиации, воздушная разведка. Также на учении отработают нанесение авиационных ударов, транспортно-десантные задачи, эвакуацию летного состава и т.д.

— Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской выучки и практики летных экипажей в ходе боевых действий, выработке боевых и морально-психологических качеств личного состава, — прокомментировали в Минобороны.

Тем временем глава КГБ Тертель заявил, что 14 человек задержаны за госизмену и шпионаж в Беларуси в 2025.

Еще глава КГБ Беларуси Иван Тертель назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Лукашенко.