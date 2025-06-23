Минобороны Беларуси заявило об учении авиации ВВС и ПВО с нанесением авиаударов

В Беларуси пройдет летно-тактическое учение с авиацией Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Учение авиации ВВС и войск ПВО будет проходить на территории Беларуси с 23 по 27 июня. В ведомстве уточнили, что в рамках учения будет производиться вывод авиаподразделений из-под условного удара противника, авиаподдержка войск, занятых поиском, блокированием и уничтожением наземного противника, прикрытие истребителями другого рода авиации, воздушная разведка. Также на учении отработают нанесение авиационных ударов, транспортно-десантные задачи, эвакуацию летного состава и т.д.
— Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской выучки и практики летных экипажей в ходе боевых действий, выработке боевых и морально-психологических качеств личного состава, — прокомментировали в Минобороны.
Тем временем глава КГБ Тертель заявил, что 14 человек задержаны за госизмену и шпионаж в Беларуси в 2025.
Еще глава КГБ Беларуси Иван Тертель назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Лукашенко.