Минобороны Беларуси заявило об учении авиации ВВС и ПВО с нанесением авиаударов

Учение авиации ВВС и войск ПВО будет проходить на территории Беларуси с 23 по 27 июня. В ведомстве уточнили, что в рамках учения будет производиться вывод авиаподразделений из-под условного удара противника, авиаподдержка войск, занятых поиском, блокированием и уничтожением наземного противника, прикрытие истребителями другого рода авиации, воздушная разведка. Также на учении отработают нанесение авиационных ударов, транспортно-десантные задачи, эвакуацию летного состава и т.д.