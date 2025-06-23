В пермских школах Перми началось благоустройство дворов

По данным городского департамента образования, в этом сезоне в десяти школах ведется реновация дворовых территорий. Она финансируется из городского и краевого бюджета по направлению «Школьный двор» региональной программы «Комфортный край».
В перечень ремонта дворов на этот год попали школы № 1, № 18, № 24, № 44, № 45, № 76, № 132, № 134, лицея № 10 и школы «Мастерград».
На пришкольных территориях уже проведена планировка и снят старый асфальт. К началу учебного года здесь появятся зоны тихого и активного отдыха, тротуары, цветники и площадки для торжественных мероприятий. Общая стоимость работ — более 150 млн рублей.