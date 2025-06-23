Ученые зафиксировали в Антарктиде сигналы, которые идут вразрез с законами физики

Детектор ANITA, который был запущен специалистами NASA на воздушных шарах над Антарктидой, засек неизвестные радиосигналы, которые идут вразрез с законами физики. Об этом сообщает New York Post.
При этом сигналы шли из-под слоя льда под углом 30 градусов ниже горизонта. Таким образом, они прошли через тысячи километров породы, что само по себе должно было их поглотить. Уточняется, что такой сигнал уникален для детектора ANITA.
Ученые считают, что они могут быть спровоцированы новой частицей или оказаться результатом пока неизученного эффекта. Чтобы продолжить исследования в этой области, команда Пенсильванского университета создает новый детектор для запуска над тем же местом, передает издание.
Ранее британские ученые зафиксировали необычное явление в Западной Антарктиде: ледник Колер-Ист начал стремительно «воровать» лед у своего соседа Колер-Уэст. При этом спутниковые снимки показали, что Колер-Ист ускорил свое движение на 87 процентов.
Исследователи из Университета Утрехта сделали сенсационное открытие: под поверхностью Земли скрываются две гигантские горные структуры, высота которых достигает тысячи километров, что в 100 раз больше высоты Эвереста.