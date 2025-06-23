Объявленный в розыск Апти Алаудинов пригрозил СБУ, что может найти их первым

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов пригрозил сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые объявили его в розыск, что он может найти их первым.
Согласно информации местного ведомства, Алаудинов находится в розыске с марта 2022 года.
— Я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать, — высказался военный.
Кроме того, он заявил, что работников СБУ после победы России будет ждать суд.
— Мы так их «боимся», что даже нормально спать не можем. Ну вы понимаете, конечно, что это сарказм, — цитирует слова Алаудинова РИА Новости.
В феврале 2024 года актеру, депутату Госдумы Дмитрию Певцову также заочно предъявили обвинения на Украине по обвинению в публичных призывах к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность страны.
Кроме того, недавно за получение российского гражданства в базу данных украинского «Миротворца»* попала певица Ани Лорак.
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