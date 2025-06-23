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В Самаре отменен карантин по водной лихорадке

Карантин по лептоспирозу в Самаре отменен. Ограничительные меры вводились на территории личного подсобного хозяйства в Промышленном районе города. Приказ комитета ветеринарии опубликован на портале правовой информации.

Источник: Коммерсантъ

Лептоспироз (другое название — болезнь Васильева-Вейля или водная лихорадка) представляет собой острое инфекционное заболевание. Его вызывают патогенные бактерии рода Leptospira, которые поражают разные органы, включая печень, почки, мышцы, легкие, центральную нервную систему (ЦНС) и селезенку. Острое инфекционное заболевание передается человеку от домашних и диких животных.