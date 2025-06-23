В Самаре временно отключат холодную воду 24, 25 и 26 июня

24 июня с 10:00 до 18:30 ХВС отключат на улице Белорусской, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34А, 38, 40, 42, 44, 44А. С 10:00 до 16:00 без воды останутся: ул. Клиническая, 154, 154 В, 154Б, 154А; ул. Дачная, 135, 137; ул. Тухачевского, 53; ул. Лунная, 3А, 3 к А, 3 к Б. С 10:00 до 20:00 — ул. Киевская, 10, 10А; пр. Карла Маркса, 122, 124; НСП 65.