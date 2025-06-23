Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на неделе с 23 июня ожидается сильнейшая 6-балльная магнитная буря

Новая неделя начинается для самарцев с магнитной бури.

Новая неделя начинается для самарцев с магнитной бури. На днях ее сила может достичь 6 баллов.

23 июня ожидается небольшая магнитная буря, но с каждым днем она будет нарастать и в среду 25 июня достигнет своего пика — 6 баллов.

Далее буря будет плавно терять свою силу и сойдет на нет.

Магнитные бури связаны с возмущениями на Солнце. Ученые говорят, что наиболее сильные из них могут незначительно влиять на самочувствие и работу радиотехники.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!