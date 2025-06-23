В Самаре на неделе с 23 июня ожидается сильнейшая 6-балльная магнитная буря

Новая неделя начинается для самарцев с магнитной бури. На днях ее сила может достичь 6 баллов.
23 июня ожидается небольшая магнитная буря, но с каждым днем она будет нарастать и в среду 25 июня достигнет своего пика — 6 баллов.
Далее буря будет плавно терять свою силу и сойдет на нет.
Магнитные бури связаны с возмущениями на Солнце. Ученые говорят, что наиболее сильные из них могут незначительно влиять на самочувствие и работу радиотехники.
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