Южноуральцы стали чаще водить животных к психологу

Спрос на услуги зоонянь в Челябинске за год вырос в шесть раз, а только за период отпусков — на 36%. Такие данные приводят аналитики «Авито Услуги». При этом средние цены на передержку животных остаются на прежнем уровне с апреля 2025 года.
Ещё заметнее увеличился интерес к зоопсихологам — за год спрос вырос на 147%. Это говорит о растущей заботе владельцев о психологическом состоянии питомцев, особенно во время своего отсутствия. Предложений таких услуг стало вдвое больше.
Также челябинцы активнее обращаются к ветеринарам (спрос +62% за год) и выгульщикам собак (+14% за год). Количество объявлений о этих услугах увеличилось на 63% и 14% соответственно. Тренд показывает, что горожане всё чаще доверяют профессионалам заботу о своих питомцах.