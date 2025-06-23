Антивоенные протесты начались в Нью-Йорке после ударов США по Ирану

Журналисты отмечают, что местом сбора протестующих в Нью-Йорке стал Таймс-сквер, но кроме того, американцы выходят на улицы и в других городах по всей территории Соединенных Штатов Америки. Так, недовольные действиями президента США Дональда Трампа массово появились в Бостоне в штате Массачусетс и в Цинциннати в штате Огайо.