Антивоенные протесты начались в Нью-Йорке после ударов США по Ирану

После того, как американские военные нанесли удары по ядерным объектам в Иране ночью 22 июня, в Нью-Йорке начались антивоенные протесты в поддержку Тегерана. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Журналисты отмечают, что местом сбора протестующих в Нью-Йорке стал Таймс-сквер, но кроме того, американцы выходят на улицы и в других городах по всей территории Соединенных Штатов Америки. Так, недовольные действиями президента США Дональда Трампа массово появились в Бостоне в штате Массачусетс и в Цинциннати в штате Огайо.
На кадрах, которые показал телеканал, видна большая толпа людей, в руках некоторых из них плакаты с призывами остановить военные действия в отношении Ирана.
Отмечается, что демонстрации в американских городах проходят мирно.
Ночью 22 июня шесть стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit сбросили 12 «антибункерных» супербомб, каждая весом в 13,5 тонн, на расположенному глубоко под землей иранскому ядерному заводу в Фордо.
После этого депутат парламента Ирана Мохаммад Мен Раиси заявил, что ядерный подземный комплекс в Фордо не пострадал после удара со стороны Соединенных Штатов Америки (США).
Однако несколько часов назад президент США Дональд Трамп написал, ссылаясь на снимки со спутников, что ядерным объектам Ирана нанесен «монументальный ущерб». И уничтожение — это точный термин, описывающий их состояние сейчас.