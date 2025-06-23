Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер рассказал о подготовке единых школьных учебников

Завершена масштабная работа над созданием единых школьных учебников по всем предметам. Новые учебные пособия будут подготовлены к 2026 году и поступят во все образовательные учреждения страны. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Разработкой единого комплекта учебников занимается Минпросвещения совместно с РАН.

Завершена масштабная работа над созданием единых школьных учебников по всем предметам. Новые учебные пособия будут подготовлены к 2026 году и поступят во все образовательные учреждения страны. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В 2026 году учебники будут уже доступны в школах», — рассказал зампред правительства РИА Новости. Разработкой единого комплекта учебников занимается Министерство просвещения совместно с Российской академией наук. По словам Чернышенко, специалисты ведут комплексную работу над обновлением содержания и структуры учебных материалов, чтобы обеспечить единый образовательный стандарт для российских школьников.

Уже с 1 сентября 2025 года в российских школах появятся обновленные единые учебники истории для учеников 5−9 классов. Это первый этап внедрения новых стандартов. Кроме того, в настоящее время готовится новый курс обществознания для 9−11 классов, который планируется внедрить с 2026/27 учебного года. Ранее Владимир Мединский рассказал про завершение работ над единым учебником истории.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше