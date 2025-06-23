Вице-премьер рассказал о подготовке единых школьных учебников

Уже с 1 сентября 2025 года в российских школах появятся обновленные единые учебники истории для учеников 5−9 классов. Это первый этап внедрения новых стандартов. Кроме того, в настоящее время готовится новый курс обществознания для 9−11 классов, который планируется внедрить с 2026/27 учебного года. Ранее Владимир Мединский рассказал про завершение работ над единым учебником истории.