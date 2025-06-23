В МИД РФ оценили планы НАТО по обороне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предложил странам-членам альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% от ВВП, а дополнительно выделить еще 1,5% ВВП на расширенные нужды в сфере безопасности. Об том сообщали в Reuters. Такой шаг, по мнению Рютте, позволил бы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа, призывающего союзников по НАТО довести расходы на оборону до 5% ВВП, несмотря на то, что даже сами Соединенные Штаты не достигают этого уровня в настоящий момент.