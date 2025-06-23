РФ планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

Сотрудники агентства поговорили с представителем министерства во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), и он рассказал, что проект соглашения с Мьянмой уже находится на финальной стадии заключения (есть решения обоих правительств, необходима только встреча глав государств), а документы, касающиеся Иордании и Бахрейна, тоже находятся в высокой степени проработки.