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РФ планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном

Процесс заключения соглашения с Мьянмой уже находится на финальной стадии.

Источник: Аргументы и факты

Россия в текущем году планирует заключить соглашения об отмене виз с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом заявил информагентству ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Сотрудники агентства поговорили с представителем министерства во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), и он рассказал, что проект соглашения с Мьянмой уже находится на финальной стадии заключения (есть решения обоих правительств, необходима только встреча глав государств), а документы, касающиеся Иордании и Бахрейна, тоже находятся в высокой степени проработки.

Москва также активно обсуждает возможность упрощения процесса выдачи виз с США.