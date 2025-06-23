Kyodo: премьер-министр Японии Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО

Напомним, что перед саммитом в Гааге прошла демонстрация против военной политики альянса. В акции приняли участие около пяти тысяч человек. Участники скандировали лозунги и несли транспаранты против милитаризации и доминирования НАТО, за выход Нидерландов из альянса и за отказ от повышения военных расходов, а многие высказывали поддержку Ирану на фоне ударов США по территории этой страны.