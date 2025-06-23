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Kyodo: премьер-министр Японии Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО

В последние годы премьер-министр Японии активно участвовал в саммитах НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен не принимать участие в саммите НАТО, который должен был пройти в Гааге в конце июня. Об этом стало известно от агентства Kyodo со ссылкой на источники.

Причины такого решения пока не раскрываются. Однако в последние годы премьер-министр Японии регулярно участвовал в саммитах лидеров стран-членов НАТО.

Напомним, что перед саммитом в Гааге прошла демонстрация против военной политики альянса. В акции приняли участие около пяти тысяч человек. Участники скандировали лозунги и несли транспаранты против милитаризации и доминирования НАТО, за выход Нидерландов из альянса и за отказ от повышения военных расходов, а многие высказывали поддержку Ирану на фоне ударов США по территории этой страны.

Ранее сообщалось, что на саммите решили не обсуждать украинские проблемы. Также не предполагается обсуждение проблем, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке.

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