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Павлодарцев предупредили о метели в июне

Жителей Павлодарской области по ошибке предупредили о метели в июне. Оказалось, что штормовое предупреждение в регионе вводили по другой причине, передает Pavlodarnews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 79% 761 мм рт. ст. +25°

После пережитого урагана, который обрушился на регион 19 июня, жители Павлодарской области внимательно прочли сообщения от службы 112, поступившие вечером 20 июня. Сначала пользователей предупредили об усилении ветра до 15−20 метров в секунду 21 июня, следом — о высокой пожарной опасности, а затем об ожидаемых грозе и сильной метели. Последнее озадачило павлодарцев.

«В системе произошел сбой», — объяснили содержание сообщения в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве дополнили, что 21 июня на западе, севере и востоке Павлодарской области ожидали только сильный дождь, грозу, град и шквал. Высокая пожарная опасность сохранялась на востоке региона. По этим причинам до вечера 21 июня действовало штормовое предупреждение.