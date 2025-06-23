Павлодарцев предупредили о метели в июне

После пережитого урагана, который обрушился на регион 19 июня, жители Павлодарской области внимательно прочли сообщения от службы 112, поступившие вечером 20 июня. Сначала пользователей предупредили об усилении ветра до 15−20 метров в секунду 21 июня, следом — о высокой пожарной опасности, а затем об ожидаемых грозе и сильной метели. Последнее озадачило павлодарцев.
«В системе произошел сбой», — объяснили содержание сообщения в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве дополнили, что 21 июня на западе, севере и востоке Павлодарской области ожидали только сильный дождь, грозу, град и шквал. Высокая пожарная опасность сохранялась на востоке региона. По этим причинам до вечера 21 июня действовало штормовое предупреждение.