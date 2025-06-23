Павлодарцев предупредили о метели в июне

После пережитого урагана, который обрушился на регион 19 июня, жители Павлодарской области внимательно прочли сообщения от службы 112, поступившие вечером 20 июня. Сначала пользователей предупредили об усилении ветра до 15−20 метров в секунду 21 июня, следом — о высокой пожарной опасности, а затем об ожидаемых грозе и сильной метели. Последнее озадачило павлодарцев.