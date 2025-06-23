Кто приехал в Россию поездом из Северной Кореи

В Красноярск впервые за пять лет прибыл вагон из Северной Кореи в составе регулярного фирменного поезда Владивосток — Москва. Корреспондент krsk.aif.ru отправился на железнодорожную платформу, чтобы встретиться с представителями одной из самых закрытых стран мира.
Прибытие.
Чтобы снять кадр прибытия состава, спешим к началу платформы, но упираемся в толпу. Здесь дожидаются отправления по этапу пара заключенных в чёрных робах, они окружены дюжиной сотрудников в фирменном сером камуфляже с собакой. Старший отодвигается от нас подальше и строго наказывает, чтобы во время съемки никто из них не попал в кадр.
Спустя пару минут локомотив тянет фирменный поезд № 1 Владивосток — Москва. Нужный нам бело-синий вагон с красной полосой находится в начале состава, поэтому переключаемся на бег и уже преследуем поезд рысью. Примечательный вагон привлекает внимание других пассажиров, слоняющихся на платформе, да и некоторые красноярцы ещё в тоннеле специально высматривали поезд № 1, обсуждая новости о прибытии северокорейцев.
Вагон без пассажиров.
Ожидание толпы туристов из Пхеньяна себя не оправдало: из вагонов высыпала горстка мужчин. Все примерно одного роста, с одинаковыми прическами. Тут же закурили и стали обыденно переговариваться между собой. Вооружившись телефоном с гугл-переводчиком, показываю корейцам перевод своего вопроса: «Здравствуйте, я журналист, можно с вами обсудить впечатления от поездки по России?».
Один из мужчин читает сообщение, кидает пару фраз остальным и, вежливо улыбаясь, уже вся троица синхронно качает головами. По-русски они говорят только одно слово: «нет». От другой кучки корейцев отрывается мужчина, по виду кореец, с приветливым лицом, который на чистом русском нам пояснил: это не пассажиры, а работники северокорейских железных дорог. Туристов нет.
«Пассажиры поедут только 8 июля, а пока это пробное путешествие. Вот 8 июля приходите и пообщаетесь», — объяснил мужчина и ретировался.
Зайти в вагон тоже нельзя: по закону он считается территорией Северной Кореи. Окна затонированы и прикрыты занавесками в цветочек, но на просвет угадывается стандартное советское купе 60−70-х годов, в одном из них видится монитор или телевизор.
Совершенно секретно.
Корейцы оторвались от сигарет, чтобы помочь отцепить локомотив. В глаза бросается помощница машиниста в оранжевой робе: высокая девушка (на голову, а то и на две выше корейцев) с длинными черными волосами. Когда локомотив поменяют, там будет точно такая же помощница. Но — новая.
Тем временем пытаемся хоть что-нибудь выяснить про обитателей загадочного вагона. Приветливая проводница по имени Ольга, дежурившая через вагон, вмиг меняется в лице, услышав вопрос.
«Не имею права», — сухо отбивает женщина попытки задать любые вопросы.
Пассажиры чуть поразговорчивее, но что-то конкретного рассказать о северокорейцах не могут. Они не ходят в вагон-ресторан, а на длительных остановках только курят, сбиваясь небольшими группами по 3−4 человека.
Северокорейский вагон на 51 минуту стал фотозоной для пассажиров других поездов и провожающих. Каждые 5−7 минут к коммунистическому знаку с красной звездой над горами и изображением ГЭС подходили люди и фотографировались на телефоны. Корреспондент заметил, что и сами северокорейцы (зачем-то) фотографировались на этом фоне — обязательно в полный рост с пяти метров.
Будут еще.
Этот рейс стал первым после пятилетнего перерыва — до пандемии коронавируса в 2020 году составы из Северной Кореи и обратно ходили регулярно. Вот и сейчас дважды в месяц, 3 и 17 числа, поезд будет следовать из Пхеньяна в Москву (прибытие 11 и 25 числа соответственно), а обратно — 12 и 26 числа. Путь от столицы до столицы длинной в 10 тысяч километров состав проходит за 8 дней. Это самый длинный железнодорожный маршрут в мире.