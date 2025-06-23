Кто приехал в Россию поездом из Северной Кореи

Этот рейс стал первым после пятилетнего перерыва — до пандемии коронавируса в 2020 году составы из Северной Кореи и обратно ходили регулярно. Вот и сейчас дважды в месяц, 3 и 17 числа, поезд будет следовать из Пхеньяна в Москву (прибытие 11 и 25 числа соответственно), а обратно — 12 и 26 числа. Путь от столицы до столицы длинной в 10 тысяч километров состав проходит за 8 дней. Это самый длинный железнодорожный маршрут в мире.