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Рабочий день в РФ сократился впервые за три года

Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом квартале текущего года снизилась впервые за последние три года и составила 7,54 часа. Такие данные привел Росстат в своем июньском докладе «Социально-экономическое положение России».

Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом квартале текущего года снизилась впервые за последние три года и составила 7,54 часа. Такие данные привел Росстат в своем июньском докладе «Социально-экономическое положение России».

— В подсчете учитывалась занятость сотрудников организаций за фактически отработанные часы (…) По закону рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю — как правило, это пять рабочих дней по восемь часов, — говорится в материале «Известий».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Черновна рассказал, что на это повлияло распространение гибкого графика, популярность дистанционной и проектной работы.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо начать переход к экономике высоких зарплат. По его словам, добиться этого можно путем увеличения качества рабочих мест. При этом российский лидер добавил, что уровень зарплат в РФ пока недостаточный. Главное из заявлений президента на ПМЭФ — в материале «Вечерней Москвы».

Владимир Путин также заявил, что Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам прошлого года он составляет всего 7,2 процента.