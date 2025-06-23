Рабочий день в РФ сократился впервые за три года

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо начать переход к экономике высоких зарплат. По его словам, добиться этого можно путем увеличения качества рабочих мест. При этом российский лидер добавил, что уровень зарплат в РФ пока недостаточный. Главное из заявлений президента на ПМЭФ — в материале «Вечерней Москвы».