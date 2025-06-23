В Красноярск поступило 6 тонн зараженного манго

В 6,25 тоннах экзотических плодов из Юго-Восточной Азии специалисты выявили червеца Комстока, который оставляет на манго характерные белые восковые выделения.
Проверка проводилась сотрудниками Красноярского филиала Центра оценки качества агропродукции (ЦОК АПК) 14 и 16 июня. В ходе исследования двух партий манго были обнаружены взрослые особи червеца, насекомого, способного поражать до 300 видов растений. Несмотря на то, что данный вредитель не представляет угрозы для здоровья человека, он может уничтожать до 80% урожая, что делает его распространение особенно опасным.
«Информация о выявлении вредителей направлена в территориальное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер», — отметили в центре.
С начала 2025 года в лабораториях ЦОК АПК было исследовано более 870 тонн манго, из которых 31 тонна оказалась зараженной червецом Комстока.