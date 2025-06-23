В Красноярск поступило 6 тонн зараженного манго

Проверка проводилась сотрудниками Красноярского филиала Центра оценки качества агропродукции (ЦОК АПК) 14 и 16 июня. В ходе исследования двух партий манго были обнаружены взрослые особи червеца, насекомого, способного поражать до 300 видов растений. Несмотря на то, что данный вредитель не представляет угрозы для здоровья человека, он может уничтожать до 80% урожая, что делает его распространение особенно опасным.