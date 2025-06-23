Игорь Кобзев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025

Тема этого года — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Открылось заседание выступлением президента России Владимира Путина. Глава государства обозначил основные задачи, которые стоят перед страной, и рассказал о том, что делается для их решения вместе с бизнесом, научными и общественными объединениями.
Владимир Путин также рассказал о том, какие предлагаются подходы, чтобы не только поддержать экономический рост в России, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнёрстве с дружественными странами. По информации Владимира Путина, темпы роста ВВП России в последние два года — более четырёх процентов ежегодно, что выше среднемировых. Задача — добиться умеренной инфляции и низкой безработицы.
«Нужно вести грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста. Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности», — сказал Президент.
Владимир Путин отметил необходимость адаптировать образовательные программы под потребности реального сектора, повышать квалификацию и переобучать сотрудников, инвестировать в новое оборудование, заниматься автоматизацией и роботизацией производств, развивать туризм и повышать туристическую привлекательность российских городов и посёлков.
Правительство Российской Федерации в тесном контакте с регионами, предпринимательскими и экспертными кругами работает над тем, чтобы в масштабах страны, в каждом городе и населённом пункте росла деловая и инвестиционная активность. «Правительство уже запустило систему поддержки инвестиций в регионах. Она подразумевает полное, комплексное сопровождение инвестора, вплоть до ввода предприятия в эксплуатацию, с доступом ко всем механизмам поддержки, включая налоговые льготы и вычеты. Наряду с поддержкой инвестиций мы улучшаем условия повседневной деятельности бизнеса», — сообщил Владимир Путин.
Президент подчеркнул: экономика России должна стать более технологичной. «Это не пожелание — это объективное требование сегодняшнего и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим. Нам предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны. Ключевым инструментом здесь призваны стать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства», — сказал глава государства.
В ходе выступления была затронута тема внешней торговли. «Мы продолжим реализовывать нацпроект “Международная кооперация и экспорт”. Будем поддерживать инициативы наших иностранных друзей, у которых используются российские технологические платформы. Конечно, особое внимание уделяем укреплению связей внутри БРИКС», — сообщил Владимир Путин.
Игорь Кобзев отметил, что органам власти на местах важно совместно поддерживать обозначенный главой государства курс и решать поставленные задачи. «Президент определил ключевые направления структурной трансформации экономики. Регионам важно обеспечить их последовательную поддержку и эффективную реализацию. Вектор предельно понятен, главное — не сбавлять обороты на всех уровнях, в том числе и в регионах. Работы нам всем предстоит много», — цитирует Игоря Кобзева пресс-служба областного Правительства.