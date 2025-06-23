Игорь Кобзев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025

Владимир Путин также рассказал о том, какие предлагаются подходы, чтобы не только поддержать экономический рост в России, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнёрстве с дружественными странами. По информации Владимира Путина, темпы роста ВВП России в последние два года — более четырёх процентов ежегодно, что выше среднемировых. Задача — добиться умеренной инфляции и низкой безработицы.