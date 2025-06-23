Саперы ВВО уничтожили более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов на острове Шумшу

Военные сводного отряда разминирования Восточного военного округа обнаружили 3514 взрывоопасных предметов во время разминирования курильского острова Шумшу. Об этом пресс-служба ВВО.
Сводный отряд разминирования округа уже очистил на Шумшу 28 гектаров из запланированных 44. Эта территория предназначена для военно-исторического мемориального комплекса, приуроченного к 80-летию Великой Победы над милитаристской Японией. Открытие мемориала состоится в августе этого года.
В работе принимает участие более 20 военных, задействовано пять единиц спецтехники, а для проведения взрывных работ доставили 100 кг взрывчатого вещества.
После разминирования местности саперов собираются привлечь к военно-исторической реконструкции высадки морского десанта. Военным предстоит принять участие в имитации и обозначении действий разных видов оружия и боевой техники вместе с экспертами Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России».
Как писал ранее KP.RU, при себе у военнослужащих имеется все необходимое оборудование. Кроме того, они находятся на постоянной связи с администрацией Сахалинской области. Закончить разминирование планируют до 30 июня.