В самарском музее расскажут, как цензура вмешивалась в советское кино

28 июня в 16:00 в музее-галерея «Заварка» пройдёт встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино» (12+).
Гости — историки кино Наталья Рябчикова и Станислав Дединский. Они представят исследования о цензуре и внутренних конфликтах в советском кино 1960-х годов.
Будут разобраны случаи давления на фильмы «Андрей Рублёв», «До свидания, мальчики», «Трамвай в другие города», «Доктор Вера» и другие. Также речь пойдёт о роли редакторов в судьбе этих лент.
Вторая часть — перформативная читка «Будет июльский дождь» (12+). Её исполнят студенты Самарского института культуры. Основу составляют материалы к фильму «Июльский дождь» Марлена Хуциева: сценарии, обсуждения, документы, воспоминания.
После читки пройдёт обсуждение с авторами сборника «Июльский дождь. Путеводитель». Вход свободный, регистрация обязательна. Адрес: ул. Самарская, 207а.
В этот же день в 11:00 в Сквере Рязанова — экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Сделай сам» (6+) о детском кино и журнале «Мурзилка».
Вход свободный. Требуется предварительная регистрация. Адрес: ул. Фрунзе, 120.
Ранее мы писали, что 24 июня в Самарской филармонии выступит (12+) Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.
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