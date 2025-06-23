«Загонят навсегда»: комик Белый* рассказал, почему не может вернуться в Россию

— То есть я могу жить где угодно, но не в России. Сюр! (…) Помните, как в детстве, когда вы гуляете и хотите пить, но такие: «Не, не пойду домой сейчас. Загонят навсегда!» У меня такая сейчас история с Россией, — рассказал Белый*.