«Загонят навсегда»: комик Белый* рассказал, почему не может вернуться в Россию

Стендап-комик Руслан Белый* рассказал, что никогда не вернется в Россию из-за боязни тюрьмы. Своими переживаниями он поделился в рамках YouTube-проекта «Давайте вместе сделаем шоу».
— То есть я могу жить где угодно, но не в России. Сюр! (…) Помните, как в детстве, когда вы гуляете и хотите пить, но такие: «Не, не пойду домой сейчас. Загонят навсегда!» У меня такая сейчас история с Россией, — рассказал Белый*.
22 февраля Руслан Белый* подал жалобу на отказ снять с него статус иноагента во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Заседание суда было назначено на 27 февраля. Он оказался в списке иностранных агентов из-за финансирования из стран Европейского союза и СНГ.
Комик переехал в Испанию и поделился трудностями жизни в новой стране в рамках шоу своего коллеги Дмитрия Романа. Также он рассказал, что всех приезжающих в Молдавию россиян усиленно проверяют пограничники и сотрудники спецслужб. Комик вспомнил свою поездку в Кишинев, где он выступал с концертом.
*Признан в России иноагентом.