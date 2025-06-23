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В Общественной палате назвали выдающуюся черту россиян

Честность в оценке собственной истории является приоритетом и привилегией России. Историческая правда страны опирается на объективность и документальную базу. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты России Елена Малышева.

Историческая правда России основывается на объективной оценке документальной базы, заявила Малышева.

Честность в оценке собственной истории является приоритетом и привилегией России. Историческая правда страны опирается на объективность и документальную базу. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты России Елена Малышева.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыступление Путина, роботы и международные контакты: как проходил ПМЭФ в 2025 году.

«Сегодня очень важно уйти от любых политических конструкций и манипулирования историческим знанием для достижения каких-либо целей. Оно сохраняется в наших академических школах, сегодня совершается колоссальная работа для того, чтобы создать документальную базу исторической правды. Нам нечего скрывать, что для нашей страны это особенная черта, наш очень важный приоритет и даже в какой-то мере привилегия», — подчеркнула Малышева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2025). Ее слова передает ТАСС.

По словам историка, принцип объективной оценки истории необходим для выявления причин современного распространения неонацистских настроений. Она отметила, что изучение подъема неонацизма уже ведется на научной основе с использованием архивных документов и исторических источников. Малышева убеждена, что только подлинно научный подход позволит дать правдивую и неоспоримую оценку причинам и истокам этого явления.

Эксперт также указала на важность интеграции результатов академических исследований в массовую культуру для формирования общественного мировоззрения. По ее словам, просветительская работа должна выходить за пределы научного сообщества и становиться доступной широкой публике через искусство, кино и театр, чтобы каждый гражданин мог осознанно воспринимать исторические процессы независимо от профессиональной принадлежности.

Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. На нем были представлены новейшие достижения России в сфере технологий — от роботов до высокоскоростных магистралей.

В ходе ПМЭФ Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве, передает РАПСИ. В планах — проведение совместных мероприятий и создание новых просветительских проектов, направленных на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.