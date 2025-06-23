В Общественной палате назвали выдающуюся черту россиян

Историческая правда России основывается на объективной оценке документальной базы, заявила Малышева.
Честность в оценке собственной истории является приоритетом и привилегией России. Историческая правда страны опирается на объективность и документальную базу. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты России Елена Малышева.
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«Сегодня очень важно уйти от любых политических конструкций и манипулирования историческим знанием для достижения каких-либо целей. Оно сохраняется в наших академических школах, сегодня совершается колоссальная работа для того, чтобы создать документальную базу исторической правды. Нам нечего скрывать, что для нашей страны это особенная черта, наш очень важный приоритет и даже в какой-то мере привилегия», — подчеркнула Малышева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2025). Ее слова передает ТАСС.
По словам историка, принцип объективной оценки истории необходим для выявления причин современного распространения неонацистских настроений. Она отметила, что изучение подъема неонацизма уже ведется на научной основе с использованием архивных документов и исторических источников. Малышева убеждена, что только подлинно научный подход позволит дать правдивую и неоспоримую оценку причинам и истокам этого явления.
Эксперт также указала на важность интеграции результатов академических исследований в массовую культуру для формирования общественного мировоззрения. По ее словам, просветительская работа должна выходить за пределы научного сообщества и становиться доступной широкой публике через искусство, кино и театр, чтобы каждый гражданин мог осознанно воспринимать исторические процессы независимо от профессиональной принадлежности.
Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня 2025 года. На нем были представлены новейшие достижения России в сфере технологий — от роботов до высокоскоростных магистралей.
В ходе ПМЭФ Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве, передает РАПСИ. В планах — проведение совместных мероприятий и создание новых просветительских проектов, направленных на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.