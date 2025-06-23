В Общественной палате назвали выдающуюся черту россиян

«Сегодня очень важно уйти от любых политических конструкций и манипулирования историческим знанием для достижения каких-либо целей. Оно сохраняется в наших академических школах, сегодня совершается колоссальная работа для того, чтобы создать документальную базу исторической правды. Нам нечего скрывать, что для нашей страны это особенная черта, наш очень важный приоритет и даже в какой-то мере привилегия», — подчеркнула Малышева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2025). Ее слова передает ТАСС.