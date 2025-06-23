Кубинские отели оккупировали наглые удавы, устраивающие засады туристам

Россияне, с которыми связался SHOT, признаются: балконы теперь под запретом, а выход из комнаты — как квест на выживание. Кубинские удавы, похоже, решили, что пятизвёздочные пейзажи им подходят больше, чем джунгли. Змеи устраивают засады у бассейнов и лениво дефилируют по территории отелей. Местные сотрудники отлавливают их голыми руками, но туристам от этого не легче.