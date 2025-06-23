Кубинские отели оккупировали наглые удавы, устраивающие засады туристам

Удавы заполонили отели на Кубе. Видео © Telegram / SHOT.
Россияне, с которыми связался SHOT, признаются: балконы теперь под запретом, а выход из комнаты — как квест на выживание. Кубинские удавы, похоже, решили, что пятизвёздочные пейзажи им подходят больше, чем джунгли. Змеи устраивают засады у бассейнов и лениво дефилируют по территории отелей. Местные сотрудники отлавливают их голыми руками, но туристам от этого не легче.
Раньше эти трёхметровые гады мелькали только за забором, а теперь оценили коктейли и шезлонги. Яда у кубинских удавов нет, но зубы на месте — если подойти слишком близко, могут цапнуть.
Тем временем россиян, застрявших в Дубае из-за отмены рейсов эмиратского перевозчика Air Arabia, заселили в отель с леди-боями, прокуренными номерами и тараканами. Туристы, которые не могут улететь домой из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, пожаловались, что их гостиница больше напоминает бордель.