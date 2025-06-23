Во ВЦИОМ назвали три способа решить демографический кризис в России

«Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — рассказал Федоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) РИА Новости. Наиболее очевидным способом улучшения демографической ситуации Федоров назвал увеличение средней продолжительности жизни. Вторым направлением, по мнению главы ВЦИОМ, является стимулирование рождаемости.