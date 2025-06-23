Главные новости 23 июня 2025 года

Отмена решения саммита альянса в Бухаресте в 2008 году может стать одной из гарантий невступления Украины в НАТО для России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он напомнил, что в Румынии 17 лет назад было принято заявление о включении Украины в состав альянса в будущем.