Главные новости 23 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 июня 2025 года.
Трамп объявил, что США уничтожили все ядерные объекты Ирана
Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что вооруженные силы США уничтожили все иранские ядерные объекты. По словам политика, об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Трамп добавил, что максимальный ущерб инфраструктуре во время ударов 22 июня был нанесен «ниже уровня земли».
Пезешкиан предупредил Макрона об ответе США за атаку по Ирану
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонных переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном анонсировал удар иранских сил в ответ на удар США по ядерным объектам 22 июня. Политик подчеркнул, что американцы действовали в «полной координации с сионистским режимом».
В МИД России назвали одну из гарантий невступления Украины в НАТО
Стало известно, почему Трамп экстренно покинул саммит G7
Президент США Дональд Трамп экстренно покинул саммит G7 в Канаде, так как узнал о получении секретного предупреждения из Тегерана. В сообщении, по данным NBC News, говорилось о готовности Ирана активизировать «спящие террористические ячейки» в Штатах в случае атаки американцев на иранские ядерные объекты.
Врачи стабилизировали состояние директора «Тайгана» после нападения льва
Состояние директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, который получил множественные травмы из-за нападения льва, удалось стабилизировать. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщил работающий с парком хищников в Крыму ветеринарный врач Василий Писковой. По факту происшествия проводится следственная проверка.