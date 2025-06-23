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Главные новости 23 июня 2025 года

Последние новости за сегодня — 23 июня 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 июня 2025 года.

Трамп объявил, что США уничтожили все ядерные объекты Ирана

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что вооруженные силы США уничтожили все иранские ядерные объекты. По словам политика, об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Трамп добавил, что максимальный ущерб инфраструктуре во время ударов 22 июня был нанесен «ниже уровня земли».

Пезешкиан предупредил Макрона об ответе США за атаку по Ирану

Источник: AP 2024

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонных переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном анонсировал удар иранских сил в ответ на удар США по ядерным объектам 22 июня. Политик подчеркнул, что американцы действовали в «полной координации с сионистским режимом».

В МИД России назвали одну из гарантий невступления Украины в НАТО

Источник: РИА "Новости"

Отмена решения саммита альянса в Бухаресте в 2008 году может стать одной из гарантий невступления Украины в НАТО для России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он напомнил, что в Румынии 17 лет назад было принято заявление о включении Украины в состав альянса в будущем.

Стало известно, почему Трамп экстренно покинул саммит G7

Президент США Дональд Трамп экстренно покинул саммит G7 в Канаде, так как узнал о получении секретного предупреждения из Тегерана. В сообщении, по данным NBC News, говорилось о готовности Ирана активизировать «спящие террористические ячейки» в Штатах в случае атаки американцев на иранские ядерные объекты.

Врачи стабилизировали состояние директора «Тайгана» после нападения льва

Состояние директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, который получил множественные травмы из-за нападения льва, удалось стабилизировать. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщил работающий с парком хищников в Крыму ветеринарный врач Василий Писковой. По факту происшествия проводится следственная проверка.

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