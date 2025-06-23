Казахстан накроют дожди и грозы

В заявлении специалистов отмечено, что через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.
Так, в ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами.
Кроме того, на большей части Казахстана специалисты прогнозируют сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары.
Что касается температурного фона, то столбики термометров опустятся до комфортных +20+28°C, на севере страны — +15+23°C, на юге — +25+33°C.