В Омской области с воинскими почестями похоронили бойца Великой Отечественной войны

19 июня 2025 года жители села Чистово захоронили останки своего земляка -— участника боев с гитлеровцами Василия Ятченко. Воинские и духовные почести отдали старшему лейтенанту, погибшему 83 года назад. Об этом рассказала администрация Оконешниковского района.
Фото: t.me/okoneshnikovo.
Поисковый отряд «Патриот» обнаружил останки сибиряка в Семилукском районе Воронежской области. Среди личных вещей военного сохранились фрагменты офицерского снаряжения, компас, протирка к револьверу, расческа, ложка, а таже страницы русско-немецкого разговорника.
«Экспертами установлено, что Василий Григорьевич Ятченко, родившийся 17 сентября 1920 года, в 605-м стрелковом полку 232-й стрелковой дивизии занимал должность командира взвода противотанковых ружей. Погиб в бою 18 сентября 1942 года», — говорится в сообщении.
В траурном митинге приняли участие местные власти, поисковики, ветераны, духовенство и обычные жители. Родственников павшего воина найти не удалось.
Фото: t.me/okoneshnikovo Фото: t.me/okoneshnikovo.
Во время церемонии на кладбище часы отсчитали минуту молчания. Прошло отпевание бойца. Был дан оружейный салют.
Фото: t.me/okoneshnikovo.
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