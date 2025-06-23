В Омской области с воинскими почестями похоронили бойца Великой Отечественной войны

19 июня 2025 года жители села Чистово захоронили останки своего земляка -— участника боев с гитлеровцами Василия Ятченко. Воинские и духовные почести отдали старшему лейтенанту, погибшему 83 года назад. Об этом рассказала администрация Оконешниковского района.