В Милютинском районе открыли Дом культуры после капремонта

После капитального ремонта открылся Милютинский районный Дом культуры. В церемонии принял участие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
ДК, ведущий свою историю с 1989 года, впервые за 36 лет получил капитальный ремонт. На обновление здания из областного бюджета было направлено 384,9 млн рублей. Дополнительно в рамках федеральной программы «Культура малой родины» было выделено 3,4 млн рублей на оснащение. Были закуплены мебель и жалюзи.
В Доме культуры разместились отдел ЗАГС, детско-юношеская спортивная школа и отдел культуры районной администрации. Также здесь есть киноконцертный зал на 500 мест, малый зал на 100 мест, дискотечная площадка, хоровая и театральная студии, залы хореографии и художественной мастерской, спортивный зал.