В Милютинском районе открыли Дом культуры после капремонта

ДК, ведущий свою историю с 1989 года, впервые за 36 лет получил капитальный ремонт. На обновление здания из областного бюджета было направлено 384,9 млн рублей. Дополнительно в рамках федеральной программы «Культура малой родины» было выделено 3,4 млн рублей на оснащение. Были закуплены мебель и жалюзи.