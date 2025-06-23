По 7500 за слово: пермяк выплатил компенсацию за оскорбление участницы судебного заседания

Аудиозапись судебного заседания стала главным доказательством в гражданском иске по защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального вреда.
Ранее в ходе решения жилищного вопроса в суде ответчик не сдержал негативные эмоции и в присутствии третьих лиц оскорбил свидетельницу по гражданскому делу. Мужчина позволил себе употребить в адрес пермячки такие слова, как «воровка» и «фальшивка», а также обвинил ее в лживости и продажности. Женщину возмутили эти ложные заявления, которые принесли ей нравственные страдания и чувство унижения. Перенесенные негативные эмоции стали основанием для обращения в суд. В исковом заявлении жительница краевой столицы потребовала взыскать с несдержанного на слова гражданина 100 тыс. рублей.
Суд учел все обстоятельства инцидента и, основываясь на заключениях лингвистической экспертизы, пришел к выводу, что только два из пяти заявленных высказываний относятся к оскорблениям. Как итог, ответчика обязали выплатить заявительнице 15 тыс. рублей за унижение в публичном месте.
Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был предупрежден о негативных последствиях, которые наступят в случае затягивания сроков выплаты компенсации. Но гражданин не торопился перечислить положенную сумму взыскательнице. Тогда судебный пристав-исполнитель ограничил нарушителя в правах на регистрацию транспортного средства и двух объектов недвижимости. Кроме того, неплательщику был выписан штраф за неисполнение финансовых обязательств, который составил 7% от общей суммы долга. Все это вкупе с арестом денежных средств на банковских счетах и обращением взыскания на заработную плату должника заставило последнего исполнить решение суда в полном объеме.