По 7500 за слово: пермяк выплатил компенсацию за оскорбление участницы судебного заседания

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был предупрежден о негативных последствиях, которые наступят в случае затягивания сроков выплаты компенсации. Но гражданин не торопился перечислить положенную сумму взыскательнице. Тогда судебный пристав-исполнитель ограничил нарушителя в правах на регистрацию транспортного средства и двух объектов недвижимости. Кроме того, неплательщику был выписан штраф за неисполнение финансовых обязательств, который составил 7% от общей суммы долга. Все это вкупе с арестом денежных средств на банковских счетах и обращением взыскания на заработную плату должника заставило последнего исполнить решение суда в полном объеме.