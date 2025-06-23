В Узбекистане начинается чилля, и вместе с жарой растут цены на чистку кондиционеров

В это время кондиционеры становятся не просто удобством, а необходимостью. Именно поэтому в соцсетях стремительно растёт интерес к одному вопросу: сколько стоит чистка кондиционера и заправка фреоном?
Ответов множество, но однозначности нет. Одни пользователи пишут, что отдали 600 тысяч сумов за полную услугу с мойкой и доливкой фреона. Другие сообщают, что у них это обошлось за 350 тысяч. Кто-то жалуется, что только за выезд мастер запросил 200 тысяч, а затем за обычную промывку фильтра взял ещё 500. Всё зависит от конкретной ситуации, мастера и, как ни странно, степени доверчивости клиента. В целом цены варьируются от 300 до 800 тысяч сумов.
Сезон жары — это не только время повышенного спроса, но и благодатная почва для мошенников. Всё чаще люди рассказывают о случаях, когда «мастера» находили несуществующие поломки, требовали крупные суммы за пустяковые манипуляции или просто делали вид, что заправляют фреон. В худших случаях, как предупреждают в комментариях, недобросовестные исполнители могут и вовсе использовать ситуацию, чтобы обчистить дом.
На фоне недоверия растёт интерес к самостоятельному уходу за техникой. Некоторые пользователи делятся простыми советами: например, регулярно снимать и промывать фильтры, что уже ощутимо улучшает работу кондиционера. Многие признаются, что делают это раз в два-три месяца сами, не привлекая посторонних. Инструкций, как это сделать, очень много в YouTube. Однако это подходит только для чистки внутреннего блока.
Так что будьте аккуратны в выборе мастера — в Узбекистане с этим по-прежнему большие проблемы. Будь то сантехник, электрик, строитель или специалист по кондиционерам — никто не хочет отвечать за свою работу, никто не спешит приехать вовремя, и почти все работают без гарантий. Люди вынуждены каждый раз «угадывать», попадётся ли им добросовестный исполнитель или очередной халтурщик.