В Узбекистане начинается чилля, и вместе с жарой растут цены на чистку кондиционеров

Ответов множество, но однозначности нет. Одни пользователи пишут, что отдали 600 тысяч сумов за полную услугу с мойкой и доливкой фреона. Другие сообщают, что у них это обошлось за 350 тысяч. Кто-то жалуется, что только за выезд мастер запросил 200 тысяч, а затем за обычную промывку фильтра взял ещё 500. Всё зависит от конкретной ситуации, мастера и, как ни странно, степени доверчивости клиента. В целом цены варьируются от 300 до 800 тысяч сумов.