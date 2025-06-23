СМИ: Премьер Японии Исиба может не поехать на саммит НАТО из-за удара США по Ирану

В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.