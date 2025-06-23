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СМИ: Премьер Японии Исиба может не поехать на саммит НАТО из-за удара США по Ирану

Японский премьер-министр Сигэру Исиба планирует отказаться от поездки в Гаагу для участия в саммите НАТО из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Японский премьер-министр Сигэру Исиба планирует отказаться от поездки в Гаагу для участия в саммите НАТО из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

— Премьер-министр Японии Исиба рассматривает возможность пропуска саммита НАТО, — уточнили в СМИ.

Местные издания предполагают, что возможной причиной такого решения является недавний удар США по Ирану, а также отсутствие на встрече американского лидера Дональда Трампа.

В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался о том, что Тегеран готов решить ядерный спор с Израилем с помощью переговоров. По его словам, именно Израиль не заинтересован в дипломатии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно сообщила, что 20 израильских истребителей нанесли удары по военным целям в Тегеране и на западе Ирана, сбросив более 30 боеприпасов.

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