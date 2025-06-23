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Кочанова сказала о контрактах на 700 млн рублей на Форуме регионов Беларуси и РФ

Кочанова: контракты на 700 млн рублей будут подписаны на Форуме регионов Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сообщила, что на XII Форуме регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде планируется подписать свыше 100 контрактов на сумму около 700 миллионов белорусских рублей, сообщили на ОНТ.

Кочанова отметила, что в этом году на форуме будут работать семь секций, посвященных в том числе промышленной кооперации, сельскому хозяйству, правовому обеспечению, региональной политике и т.д.

— Подписывается огромное количество соглашений, контрактов. В этом году будет подписано более 100 контрактов на сумму более 700 миллионов белорусских рублей, — отметила спикер.

XII Форум регионов Беларуси и России будет проходить в Нижнем Новгороде 26 и 27 июня.

Еще Минобороны Беларуси заявило об учении авиации ВВС и ПВО с нанесением авиаударов.