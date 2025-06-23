Берег острова Татышев в Красноярске укрепят за 79 миллионов рублей

В Красноярске готовятся к берегоукреплению острова Татышев около Октябрьского моста. Как сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, этой работой займется компания «ВЕГА» — с ней уже подписали муниципальный контракт.
За 79,5 миллиона рублей фирма должна укрепить 315 метров береговой линии и остановить ее разрушение. Также подрядчик демонтирует аварийную лестницу.
Работы продлятся до конца августа 2026 года с технологическим перерывом на нерест рыб (конец апреля — конец июня).
Ранее мы писали, что в Шарыповском округе мужчина ответит перед судом за незаконную добычу косули.