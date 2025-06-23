Жителей Приморского края предупредили об отключениях мобильного интернета

Власти Приморского края предупредили жителей о том, что мобильный интернет может быть периодически недоступен в регионе в целях безопасности. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Андрей Клементьев, слова которого приводит правительство региона.
«В связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному Интернету», — пояснил глава краевого Минцифры.
Он призвал местных жителей с пониманием отнестись к ситуации, так как речь идёт о безопасности.
Ранее стало известно, что в течение недели перебои с мобильным интернетом могут наблюдаться в Камчатском крае.
В МИД РФ отмечали, что Россия столкнулась с кибератаками беспрецедентных масштабов.